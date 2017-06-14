Назван лучший смартфон мира

В рейтинге, составленном независимыми экспертами, первые три места заняли гаджеты производства Samsung. В пятерку лучших попали также LG и iPhone, заставив потесниться Sony.

Опубликован рейтинг смартфонов от независимых экспертов Consumer Reports. По их оценке, лучшими смартфонами в мире на сегодняшний день являются модели производства южнокорейского флагмана Samsung. Смартфоны этого производителя заняли первые три строчки составленного американскими исследователями хит-парада гаджетов.

Первое и второе место разделили между собой Galaxy S8 и S8+. Хотя они набрали равное количество голосов, но Consumer Reports на первое место вывел Samsung Galaxy S8+. Модель стала первой, показав при прочих равных более долгую автономную работу и слегка увеличенный по сравнению с "безплюсовой" моделью экран. В остальном эксперты иначе как в восторженных тонах об этих гаждетах и не говорили: дизайн – "удачный", аккумуляторы – "емкие", водонепроницаемость – "на уровне", а камеры – те и вовсе "потрясающие".

Однако и на солнце бывают пятна, а у смартфонов – недостатки. В докладе экспертов недостатком Galaxy S8 и S8+ названо неудачное расположение сканера отпечатков пальцев. Мол, пока его найдешь, "многократно ощупав", еще и камеру "заляпаешь". В остальном отзывы исключительно положительные.

Третье место рейтинга также заняло устройство производства Samsung. Galaxy S7 Edge всего несколько пунктов не дотянул до призового места. Если первые два телефона набрали по 82 балла, то Edge – 77. Четвертое место занял гаджет от LG с маркировкой G6, пятое – iPhone 7 Plus, заставив выбыть из пятерки лучших Sony Xperia XA Ultra.