Хакеры научились подсматривать за людьми через любые веб-камеры

Всего за 188 юаней или 28 долларов теперь возможно приобрети программное обеспечение для взлома любой веб-камеры. Софт, разработанный в Китае, упразднил понятие личной жизни.

С помощью продающегося через интернет приложения оказалось возможным подключиться практически к любой веб-камере в мире. Главное, чтобы она вещала в интернет. Это значит, что за любым человеком на Земле можно втайне подглядывать – а тот останется в неведении, пишет Ura.news.

По сообщению информационного агентства China News, в сети уже созданы закрытые группы и форумы, где владельцы нового ПО делятся адресами и паролями к веб-камерам по всему миру. И список доступных устройств пополняется лавинообразно.

Упрощает задачу злоумышленникам, что на многих ноутбуках, например, драйвера к веб-камере устанавливаются унифицированные, подходящие к тысячам моделей вебок. А это значит, что подключиться к такому девайсу не составляет особого труда. Кроме того, у некоторых производителей камер существует определенный "операторский" доступ к их устройствам: что-то вроде администратора на компьютере. Большинство покупателей вебок среднего ценового диапазона и выше не дают себе труда изменить пароль вшитого в ПО камеры профиля "operator", что делает устройство уязвимым для несанкционированного доступа извне.

Внимание! Если на ноутбуке сам по себе засветился индикатор возле веб-камеры, за вами скорей всего подглядывают! http://t.co/nvrpUH08n5 — Kaspersky Lab (@Kaspersky_ru) 14 марта 2013 г.

"Чужими веб-камерами плотно занялись пользователи одного юмористического ресурса. Кто-то опубликовал инструкцию по взлому камер видеонаблюдения – и понеслось. Читатели ветки изучили азы взлома и отправились в Сеть искать камеры с простыми паролями, установленные в туалетах, квартирах или подпольных борделях. И ведь нашли!", – писал ранее по похожему поводу блог Касперского.

Теперь же с помощью разработанного китайскими хакерами программного обеспечения можно получить доступ практически к любой камере: от закрепленной на доме для видеомониторинга до камер в смартфонах, планшетах и ноутбуках. Не говоря уже о USB-камерах, подключенных к стационарным рабочим станциям или встроенным в популярные нынче моноблоки.