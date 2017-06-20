Объявлены победители конкурса "Выпускной-2017"

Социальная сеть "ВКонтакте" объявила победителей конкурса "Выпускной-2017". Самыми креативными оказались выпускники московского лицея при МГТУ имени Баумана, школы №10 из города Коврова и гимназии имени Подольских курсантов из Климовска.

Ребята из этих учебных заведений сняли лучшие видеоролики об окончании школы и прислали их на конкурс, организованный "ВКонтакте". Итоги подвели представители соцсети и группы IOWA. 23 июня она сыграет концерт в одной из школ, где учатся победители. Остальные призеры получат билеты на петербургский фестиваль VK Fest и памятные сувениры. Выпускники прислали в общей сложности более 1500 видеороликов.

Пресс-служба "ВКонтакте" сообщает, что 23 июня в сообществе "Выпускной-2017" в соцсети пройдет шоу-концерт, посвященный выпускным у школьников. В прямом эфире выступят Сергей Лазарев, Егор Крид, Дмитрий Маликов и другие исполнители. Артисты также расскажут про свои выпускные и поучаствуют в интересных конкурсах. Видеоблоггер ДружкоSHOW снимет для шоу-концерта эксклюзивные ролики.

В мае 2017 года соцсеть запустила масштабный проект "Выпускной-2017". Всем, кто в этом году завершает учебу в школе, было предложено объединиться в сообщество. Для выпускников доступны специальные стикеры и другой эксклюзивный контент.





"ВКонтакте" – крупнейшая в Европе российская социальная сеть, созданная в 2006 году Павлом Дуровым. Доступна на многих языках, особенно популярна среди русскоязычных пользователей. "ВКонтакте" позволяет отправлять друг другу сообщения, создавать группы, публичные страницы и события, обмениваться изображениями, аудио, видео, тегами, а также играть в браузерные игры.

Каждый месяц ресурс посещают свыше 95 миллионов пользователей, а число пользователей на мобильных устройствах достигает 78 миллионов. Активная аудитория встроенного мессенджера "ВК" составляет 82 миллиона человек ежемесячно.