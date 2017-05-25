"ВКонтакте" объединит выпускников

Социальная сеть "ВКонтакте" создаст единое сообщество, куда смогут вступить все выпускники этого года. Об этом сообщил пресс-секретарь соцсети Евгений Красников. Все нынешние одиннадцатиклассники, имеющие профиль в "ВК", получат предложение вступить в общий чат.

По словам Красникова, вот уже 10 лет "ВКонтакте" является главной площадкой для общения российских старшеклассников и студентов. "Окончание школы – важный этап, – отметил он. – Поэтому мы решили помочь выпускникам облегчить конец учебного года, сохранить воспоминания и всегда оставаться на связи с друзьями из класса".



В администрации сети отметили, что платформа vk.com/v17 будет запущена в рамках проекта "Выпускной 2017". После вступления в сообщество нынешние одиннадцатиклассники получат несколько стикеров, а полный набор станет доступен только за выполнение определенных заданий. "К примеру, часть стикеров будет выдана после публикации фотографии с лентой выпускника, если ее распознает нейронная сеть", – цитирует ТАСС администрацию сети.

Там рассказали также, что все выпускники 2017 года, которые указали информацию в профиле, получат предложение вступить в чат с одноклассниками и учащимися параллельных классов. При этом, беседа будет создана автоматически.

"ВКонтакте" – крупнейшая европейская социальная сеть. Каждый месяц ресурс посещают свыше 95 миллионов пользователей, а количество пользователей на мобильных устройствах достигает 78 миллионов. Активная аудитория встроенного мессенджера "ВК" составляет 82 миллиона человек ежемесячно.