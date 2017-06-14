Выпускникам подарят цифровые альбомы "ВКонтакте"

Счастливыми обладателями цифровых альбомов "ВКонтакте" в этом году станут более полумиллиона российских выпускников. В мае соцсеть запустила масштабный проект "Выпускной-2017".

В цифровом альбоме будут размещены информация об учебном заведении, профили одноклассников и школьных друзей. Все выпускники этого года, которые указали информацию в профиле, получили предложение вступить в чат с одноклассниками и учащимися параллельных классов. Участие в акции приняли более 520 тысяч человек – свыше 80% выпускников школ 2017 года.

Альбомы создаются автоматически благодаря специальному приложению: на одной странице собирается информация об учебном заведении, профили одноклассников, фотографии, где отмечены пользователь и его друзья из школы. Выпускники смогут также оставлять друг другу пожелания в альбомах, получать дополнительные стикеры и другой эксклюзивный контент.

Любой учащийся может создать свой индивидуальный альбом, добавив в него всех или только самых близких друзей, загрузить памятные фотографии, выбрать одну из пяти тем оформления.

"ВКонтакте" – крупнейшая в Европе российская социальная сеть, созданная в 2006 году. Доступна на многих языках, особенно популярна среди русскоязычных пользователей. "ВКонтакте" позволяет отправлять друг другу сообщения, создавать группы, публичные страницы и события, обмениваться изображениями, аудио, видео, тегами, а также играть в браузерные игры.

Каждый месяц ресурс посещают свыше 95 миллионов пользователей, а число пользователей на мобильных устройствах достигает 78 миллионов. Активная аудитория встроенного мессенджера "ВК" составляет 82 миллиона человек ежемесячно.