Как Рунет отметил День России

За прошедшие сутки пользователи ВКонтакте отправили своим друзьям в социальной сети более 11 миллионов подарков, специально созданных ко Дню России. Об этом сообщили в пресс-службе компании Mail.Ru Group. отправить подарок мог любой желающий, имеющий акаунт в социальной сети.

Для того, чтобы отправить своим друзьям подарок в честь Дня России, пользователям достаточно сделать пару манипуляций. Надо выбрать того, кому предназначается презент, кликнуть кнопку с изображением подарочной упаковки и выбрать соответствующий подарок.



Помимо этого все пользователи имеют возможность украсить свои аватарки специальным стикером. Он представляет собой сердце с поздравлением или российским триколором.





Ранее компания Mail.Ru Group также приняла участие в праздновании Дня России, подсветив свое офисное здание белым, синим и красным цветами. Эта акция состоялась минувшей ночью, стартовав ровно в полночь по московскому времени.





Также к 12 Июня проект #ЖИТЬ выпустил специальный видеоролик. В нем рассказывается о соотечественниках, которые повлияли на ход мировой истории, изменили мировую культуру, искусство, науку.

А в парке "Измайлово" 12 июня прошла массовая встреча с блогерами. Пришедшие в парк смогли пообщаться в офлайн-режиме с Марьяной Ро, Эдвардом Атевой, Миленой Чижовой и певцом Кристианом Костовым.