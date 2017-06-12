Как Рунет отметил День России

Для того, чтобы отправить своим друзьям подарок в честь Дня
России, пользователям достаточно сделать пару манипуляций. Надо выбрать того,
кому предназначается презент, кликнуть кнопку с изображением подарочной
упаковки и выбрать соответствующий подарок.
Помимо этого все пользователи имеют возможность украсить свои аватарки специальным стикером. Он представляет собой сердце с поздравлением или российским триколором.
Ранее компания Mail.Ru Group также приняла участие в праздновании Дня России, подсветив свое офисное здание белым, синим и красным цветами. Эта акция состоялась минувшей ночью, стартовав ровно в полночь по московскому времени.
Также к 12 Июня проект #ЖИТЬ выпустил специальный видеоролик. В нем рассказывается о соотечественниках, которые повлияли на ход мировой истории, изменили мировую культуру, искусство, науку.
А в парке "Измайлово" 12 июня прошла массовая встреча с блогерами. Пришедшие в парк смогли пообщаться в офлайн-режиме с Марьяной Ро, Эдвардом Атевой, Миленой Чижовой и певцом Кристианом Костовым.
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