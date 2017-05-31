Соцсеть "ВКонтакте" оповестила москвичей о шторме

Социальная сеть "ВКонтакте" выслала пользователям оповещения об опасном изменении погоды в столичном регионе. Рассылка, в которой содержалась не только метеорологическая сводка, но и телефоны экстренных служб, проведена через личные сообщения от администрации "ВК", передает "Газета.ру".

"В Москве и Подмосковье объявлено штормовое предупреждение. Ожидается сильнейший ветер с дождем и градом до утра 1 июня. Возможно повреждение линий электропередачи и падение деревьев", – говорится в сообщении.