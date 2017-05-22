Когда человек достигнет ближайших 10 звезд

Ученые подсчитали, сколько времени человечеству понадобится, чтобы добраться до десяти ближайших к Солнцу звезд. Оказалось, что не меньше века.

Прогноз подготовил физик Рене Хеллер из Института Макса Планка по исследованию Солнечной системы. При подсчете он основывался на предположении, что в течение ближайших 45 лет на Земле научатся создавать космические аппараты, разгоняющиеся до 0,2 скорости света. По его мнению, достижение таких скоростей вполне доступно человечеству, передает агентство ФАН со ссылкой на РИА Новости.

Проведя анализ двухсотлетних исторических данных, немецкий ученый пришел к выводу, что рост скорости, развиваемой созданными человеком транспортными средствами, от паровозов до станции Voyager, составляет в среднем 4,72%. Это превысило ожидаемый показатель.

Как писали Dni.Ru, российский миллиардер Юрий Мильнер и британский физик Стивен Хокинг в апреле 2016 года заявили о намерении создать космический аппарат, который полетит к альфе Центавра. Проект должен стать первой миссией человечества, отправленной к другой звезде.

Альфа Центавра – тройная звездная система, ближайшая к Солнцу и третья по яркости на ночном небе. Сообщалось, что NASA также изучает возможность отправки туда космического аппарата.