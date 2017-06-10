Планету-убийцу Нибиру сняли на видео
Попыткой стать свидетельством существования мифической планеты мог стать появившейся в Сети ролик. Житель США снял на видео интересный оптический эффект, при котором на небе видно как бы два солнца. Одно – настоящее – уходи за горизонт, а второе – иллюзорное – якобы скрыто за облаками. То ли в шутку, то ли всерьез оператор предположил, что это может быть та самая Нибиру.
Скептически настроенные зрители, однако, заметили, что скорее всего речь идет о банальном отражении солнечного света. Подобный оптический эффект наблюдается повсеместно. Вдобавок ко всему, если бы к Земле приблизилась бы другая планета. гравитационные изменения люди почувствовали бы куда раньше, чем смогли бы увидеть на небе "второе солнце". В очередной раз теория о существовании Нибиру осталась без доказательств.
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