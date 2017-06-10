Планету-убийцу Нибиру сняли на видео

Серьезные астрономы и исследователи космического пространства начали отказываться давать какие-либо комментарии по поводу некоей загадочной планеты Нибиру, которая якобы движется к Земле и может уничтожить жизнь на ней. Свою жесткую позицию они объясняют тем, что сторонники существования этого космического тела не могут подтвердить свои слова ни одним доказательством. Несмотря на это, Нибиру продолжает оставаться довольно популярной темой для обсуждения среди любителей "загадок Вселенной".

Попыткой стать свидетельством существования мифической планеты мог стать появившейся в Сети ролик. Житель США снял на видео интересный оптический эффект, при котором на небе видно как бы два солнца. Одно – настоящее – уходи за горизонт, а второе – иллюзорное – якобы скрыто за облаками. То ли в шутку, то ли всерьез оператор предположил, что это может быть та самая Нибиру.

Скептически настроенные зрители, однако, заметили, что скорее всего речь идет о банальном отражении солнечного света. Подобный оптический эффект наблюдается повсеместно. Вдобавок ко всему, если бы к Земле приблизилась бы другая планета. гравитационные изменения люди почувствовали бы куда раньше, чем смогли бы увидеть на небе "второе солнце". В очередной раз теория о существовании Нибиру осталась без доказательств.