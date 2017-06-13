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Чем грозит землянам постоянное похудение Солнца

Фото: Scott Barbour/Gettyimages.ru
Солнце интенсивно теряет свою массу. Об этом говорит замеченное учеными замедление вращения светила.
прочитано 250 раз

Согласно академическим взглядам, считается, что миллиарды лет назад Солнце было тусклее, чем сейчас. Следовательно, на Земле и соседних планетах не могло быть воды в жидком ее состоянии, а значит, зарождение жизни тоже было невозможным. 

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Над парадоксом бились многие астрономы, но к единому мнению прийти они так и не могли. Теория, которую предлагает астроном Петрус Мартенс, позволяет разрешить многолетний спор. О сенсационном заявлении ученого сообщает Лента.ru.

По мнению ученого, Солнце, чей возраст оценивается примерно в три миллиарда лет, каждый миллиард лет теряет около одного процента своей массы. Причем в настоящее время этот процесс замедлился. Но даже при этом потери нашего светила настолько несущественны, что позволяют утверждать однозначно: и три миллиарда лет назад солнце светило примерно так же, как и сегодня. А это значит, что на планетах "пояса жизни", к которым кроме Земли относятся Венера и Марс, вполне могла быть жидкая вода. Следовательно, на Венере, Земле и Марсе вполне было возможно зарождение жизни.

Ранее астрономы считали, что "молодое" солнце светило на 20-30 процентов тусклее. Значит, необходимая для жизни вода могла быть на планетах только в твердом состоянии, в виде льда. Зарождение жизни на Земле ученые до сих пор объясняли парниковым эффектом в более плотной чем сейчас атмосфере Земли. 

Автор: Алексей Минин13 июня 2017, 09:45
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