Инопланетное послание расшифровали при помощи соцсетей

Чтобы расшифровать послание от внеземного разума, достаточно его опубликовать в соцсети. Это предположение экспериментально доказал именитый физик.

Человечество должно быть в любой момент готово к приему и расшифровке возможных посланий от иных разумных цивилизаций. Чтобы найти наиболее действенный способ быстро прочитать самый заковыристый внеземной текст, физик Рене Хеллер из Института Макса Планка по исследованию Солнечной системы провел любопытный эксперимент, сообщает Лента.ru.

Ученый запаковал собственноручно созданное послание в двоичный код и разместил его в соцсетях. Пользователям было предложено прочитать документ, содержащий более двух миллионов нулей и единиц. В тексте физик зашифровал всего шесть вопросов. Если будут получены ответы на них – значит, послание прочитано и понято.

В результате исследователь получил около трех сотен ответов, из которых пятая часть оказались верными. Половину правильных ответов энтузиасты получили самостоятельно, остальные были определены в ходе дискуссий в соцсетях.

Таким образом, социальные сети могут быть не только развлечением. Как доказал Рене Хеллер, социальные сети – это еще и серьезный исследовательский инструмент, дающий как минимум в одном случае из пяти верные ответы на самые заковыристые вопросы.

К слову, 3 марта 1972 года NASA отправило к далеким звездам исследовательский автоматический зонд "Пионер-10". На борту автомата была кроме приборов заложена табличка, которая содержала зашифрованные в двоичном коде сведения о Земле, землянах и расположении нашей планеты относительно некоторых звезд. По состоянию на 21 октября 2012 года космический корабль отдалялся от Солнца со скоростью примерно 12,046 километров в секунду, или 2,54 астрономических единиц в год, что вполне достаточно, чтобы выйти в межзвездное пространство. Если аппарату повезет, через миллионы лет он достигнет Альдебарана.