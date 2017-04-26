NASA заявило о скором открытии инопланетной жизни
"При такой широкой деятельности в таком количестве наук, связанной с поиском жизни, мы находимся на грани одного из наиболее фундаментальных открытий в истории", – заявил помощник директора NASA по науке Томас Цурбухен на слушаниях в профильном комитете нижней палаты Конгресса США. Он подчеркнул, что хотя астронавты еще не нашли явных следов внеземной жизни, они добились значительного прогресса на этом пути и участвуют во все большем количестве миссий.
Цурбухен подчеркнул, что за последние время специалисты NASA сделали ряд важных открытий. Среди них – открытие семи планет-близнецов Земли. По мнению эксперта, ученым предстоит открыть еще миллиарды планет в рамках нашей Галактики, пишет РИА Новости.
Помимо планет, астронавты NASA также нашли доказательства того, что в подледных океанах на спутнике Юпитера Европе и на спутнике Сатурна Энцеладе может содержаться водород. Цурбухен подчеркнул, что для дальнейших успешных открытий ученым необходимо использовать знания сразу нескольких наук -биологии, теологии, астрономии, планетологии, наук о Земле и многих других.
Напомним, ранее американский ученый Джейсон Райт заявил, что инопланетяне вполне могли обитать когда-то на Луне или Марсе. По мнению ученого, на этих планетах все еще можно обнаружить останки внеземной жизни.
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