NASA заявило о скором открытии инопланетной жизни

В Национальном управлении по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) рассказали о последних достижениях в области исследования космоса. В ведомстве подчеркнули, что инопланетная жизнь пока еще не открыта, однако человечество уже максимально приблизилось к этой задаче.

"При такой широкой деятельности в таком количестве наук, связанной с поиском жизни, мы находимся на грани одного из наиболее фундаментальных открытий в истории", – заявил помощник директора NASA по науке Томас Цурбухен на слушаниях в профильном комитете нижней палаты Конгресса США. Он подчеркнул, что хотя астронавты еще не нашли явных следов внеземной жизни, они добились значительного прогресса на этом пути и участвуют во все большем количестве миссий.

Цурбухен подчеркнул, что за последние время специалисты NASA сделали ряд важных открытий. Среди них – открытие семи планет-близнецов Земли. По мнению эксперта, ученым предстоит открыть еще миллиарды планет в рамках нашей Галактики, пишет РИА Новости.

Помимо планет, астронавты NASA также нашли доказательства того, что в подледных океанах на спутнике Юпитера Европе и на спутнике Сатурна Энцеладе может содержаться водород. Цурбухен подчеркнул, что для дальнейших успешных открытий ученым необходимо использовать знания сразу нескольких наук -биологии, теологии, астрономии, планетологии, наук о Земле и многих других.

Напомним, ранее американский ученый Джейсон Райт заявил, что инопланетяне вполне могли обитать когда-то на Луне или Марсе. По мнению ученого, на этих планетах все еще можно обнаружить останки внеземной жизни.