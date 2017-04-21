Астрономы получили сигналы от внеземных цивилизаций

Команда международного проекта Breakthrough Listen проанализировала несколько петабайтов любопытных данных. Среди них обнаружены 11 сигналов, которые, как считают ученые, могут быть проявлением деятельности внеземных цивилизаций.

Информация получена исследователями при помощи наземных американских и австралийских телескопов GBT. Проанализировали данные участники проекта поиска внеземных цивилизаций SETI (США).

По мнению ученых, из Космоса получены именно искусственные сигналы, передает официальный сайт проекта Breakthrough Listen. Они отличаются от естественных целым набором особенностей и характеристики.

Современная наука и разработанные учеными алгоритмы позволяют различать земной и внеземной сигналы и отследить его положение на небесной сфере. Данные о сигналах астрономы разместили в открытом доступе.

Несмотря на некоторый скептицизм ученых, они не исключают, что какой-либо из 11 наиболее необычных обнаруженных сигналов принадлежит инопланетной цивилизации. Программа Breakthrough Listen, запущенная в 2015 году, является крупнейшим проектом по поиску сигналов от инопланетных цивилизаций. Ее инициаторами стали российский миллиардер Юрий Мильнер и британский ученый Стивен Хокинг.

Ранее руководитель проекта Breakthrough Starshot бывший глава Исследовательского центра Эймса Национального управления по аэронавтике и исследованиям космического пространства (NASA) Пит Ворден заявил, что инопланетянам необходимо отправить сообщение. По его словам, наиболее понятным сигналом было бы изображение.