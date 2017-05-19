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Hi-tech

Над Ташкентом заметили НЛО

Кадр из фильма "Район №9"
Жители Ташкента увидели в ночном небе яркий объект, который они приняли за инопланетную летающую тарелку. Впрочем, эксперты опровергли их догадки, заявив, что они заметили лишь обломки космического мусора.
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Инцидент произошел в ночь на 19 мая 2017 года в 00:25 по местному времени (22:15 мск), передает информационное агентство "Спутник". Жители Ташкента опубликовали несколько видеозаписей пролетающего в небе над городом космического тела, посчитав, что им удалось запечатлеть на камеру НЛО.

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Однако ученый секретарь Астрономического института Академии наук Узбекистана Игорь Абдурагимов заявил, что жители столицы увидели лишь обломки космического аппарата или обтекатель ракеты-носителя. По его мнению, мусор загорелся при вхождении в плотные слои атмосферы.

Он пояснил, что время видимого движения обломков составило всего 15-20 секунд. "Однако двигался он (мусор. – Прим. ред.) очень медленно для естественного космического объекта – метеора или болида, – около восьми километров в секунду", – рассказал Игорь Абдурагимов.

Специалист отметил, что космическое тело пролетело на безопасном расстоянии от Земли. По его словам, подобные объекты сгорают на расстоянии 80-100 километров над поверхностью планеты.

Напомним, 15 мая 2017 года уфологи при изучении снимков Солнца, сделанных с помощью телескопа COR2, сообщили о четырех пролетевших мимо звезды инопланетных кораблях. Впрочем, никаких доказательств своей теории они не привели.

Автор: Константин Улюкаев19 мая 2017, 20:35

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