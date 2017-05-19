Над Ташкентом заметили НЛО

Жители Ташкента увидели в ночном небе яркий объект, который они приняли за инопланетную летающую тарелку. Впрочем, эксперты опровергли их догадки, заявив, что они заметили лишь обломки космического мусора.

Инцидент произошел в ночь на 19 мая 2017 года в 00:25 по местному времени (22:15 мск), передает информационное агентство "Спутник". Жители Ташкента опубликовали несколько видеозаписей пролетающего в небе над городом космического тела, посчитав, что им удалось запечатлеть на камеру НЛО.

Однако ученый секретарь Астрономического института Академии наук Узбекистана Игорь Абдурагимов заявил, что жители столицы увидели лишь обломки космического аппарата или обтекатель ракеты-носителя. По его мнению, мусор загорелся при вхождении в плотные слои атмосферы.

Он пояснил, что время видимого движения обломков составило всего 15-20 секунд. "Однако двигался он (мусор. – Прим. ред.) очень медленно для естественного космического объекта – метеора или болида, – около восьми километров в секунду", – рассказал Игорь Абдурагимов.

Специалист отметил, что космическое тело пролетело на безопасном расстоянии от Земли. По его словам, подобные объекты сгорают на расстоянии 80-100 километров над поверхностью планеты.

Напомним, 15 мая 2017 года уфологи при изучении снимков Солнца, сделанных с помощью телескопа COR2, сообщили о четырех пролетевших мимо звезды инопланетных кораблях. Впрочем, никаких доказательств своей теории они не привели.