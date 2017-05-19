На Марсе найден кассовый аппарат

Британские уфологи из ArtAlienTV сделали сенсационное открытие. Они нашли на сделанных на Марсе исследовательским аппаратом Curiosity фотоснимках объект, очень похожий кассовый аппарат.

Были выдвинуты и не менее фантастические теории. Некоторые специалисты, изучившие фото, заявили, что на фото изображен не кассовый аппарат, а пишущая машинка времен Второй мировой войны.

При этом исследователи считают, что авторы фото из NASA умышленно скрывают важную информацию. Якобы, они специально делают снимки плохого качества, чтобы утаить доказательства существования на Марсе предыдущей цивилизации, передает Ura.ru.

Напомним, в сентябре прошлого года уфологи нашли на Красной планете постройку, похожую на японскую гробницу Кофун. Это породило ряд гипотез, что в III веке нашей эры, во времена постройки императорской гробницы, японцы тесно контактировали с жителями Марса и получали от них бесценные знания.

Как писали Dni.ru, ученые неоднократно объясняли, что все "постройки", "скелеты" и другие артефакты на фотографиях из космоса – не более чем оптическая иллюзия. В этом легко убедиться, если более тщательно изучить снимки одного и того же места с разных ракурсов.

Энтузиасты уже "находили" на планете скелет рыбы, голову динозавра и даже доисторические орудия труда. Ученые NASA считают, что подобные объекты – не более чем причудливо разъеденные горные породы.