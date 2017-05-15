Корабли пришельцев промчались мимо Солнца

В количестве посетивших Солнечную Систему кораблей пришельцев наблюдатели сомневаются. Астрономы уверены в трех межпланетных транспортах, четвертый же объект может быть бликом или элементом конструкции одного из НЛО

Три огромных корабля инопланетян заметили исследователи Солнечной Системы, изучая снимки, полученные с помощью телескопа COR2. На полученных в рамках реализуемой NASA программы STEREO фотоснимках уфологи рассмотрели то ли четыре корабля пришельцев, в том числе один небольшой, то ли кораблей было всего три, а четвертое изображение на фотографии – это элемент конструкции одного из огромных межгалактических крейсеров.

Уфологи в таких случаях привыкли говорить о прибытии к Солнцу кораблей пришельцев "для дозаправки". А вот в случае обнаружения НЛО неподалеку от Луны объявляется об уже развернутых на спутнике Земли базах инопланетян.

Исследователи НЛО не утруждают себя поиском иных объяснений для замеченных на фотографиях странных объектов. В академическом же научном сообществе как правило находят логичное объяснение необычным изображениям. Так, в свое время запечатленные на фоне Солнца неопознанные объекты в Институте астрономии РАН посчитали Венерой и Меркурием, снятыми в непривычном ракурсе.

Говорить, что в ходе миссии STEREO исследователи исключительно гоняются за пришельцами, было бы несправедливо. NASA в рамках проекта уже получило полную панорамную фотографию нашего светила, а также обнаружило десятки комет и других естественных космических объектов. Работа американских исследователей вносит неоценимый вклад в мировую науку. При этом серьезные ученые стараются не прибегать к помощи инопланетян для объяснений запечатленных аномалий.