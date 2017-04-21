Страшные последствия столкновения Земли с астероидом
Прежде всего специалисты установили основные эффекты воздействия астероида на Землю при столкновении небесных тел. Ученые выявили семь главных последствий происшествия: повышение температуры, сейсмические толчки и образование кратеров, ударные волны, ураган, цунами и обломки космического объекта, передает Geophysical Research Letters.
По данным экспертов, наиболее разрушительной окажется ударная волна. При столкновении астероида с Землей возникнет резкий скачок атмосферного давления, который повредит внутренние органы людей. Также огромный урон нанесут ураганные ветры, которые попросту снесут людей с поверхности планеты. От этих двух эффектов столкновения погибнет до 60% человечества.
Следующую строчку рейтинга разрушительности занимает аномальное повышение температуры. Теоретически от него погибнет 30% населения Земли, но пережить его возможно – для этого необходимо спрятаться в подземных помещениях. Примерно такой же ущерб нанесет и цунами – жертвами катаклизма станут 20% людей.
От разлетевшихся обломков астероида смогут погибнет лишь 1% человечества. Возросшая сейсмическая активность также нанесет планете минимальный урон.
Добавим, что исследователи подготовили краткую инструкцию по спасению человечества в условиях конца света. В частности, при падении небольшого метеорита с потенциально малым числом жертв, по мнению экспертов, логичнее эвакуировать жителей региона, в то время как при глобальной угрозе необходимо будет запустить миссию по изменению траектории астероида.
Напомним, ранее ученые предупредили, что очередной апокалипсис наступит 12 октября 2017 года. Группа исследователей заметила приближающийся к Земле астероид диаметром в 40 метров. Согласно предсказаниям специалистов, у планеты исчезнет озоновый слой, что приведет к резкому изменению климата и гибели всего живого.
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