Страшные последствия столкновения Земли с астероидом

Британские ученые выявили последствия теоретического столкновения Земли с астероидом. Они отметили, что при таких обстоятельствах большинство людей погибнет от ветра.

Прежде всего специалисты установили основные эффекты воздействия астероида на Землю при столкновении небесных тел. Ученые выявили семь главных последствий происшествия: повышение температуры, сейсмические толчки и образование кратеров, ударные волны, ураган, цунами и обломки космического объекта, передает Geophysical Research Letters.

По данным экспертов, наиболее разрушительной окажется ударная волна. При столкновении астероида с Землей возникнет резкий скачок атмосферного давления, который повредит внутренние органы людей. Также огромный урон нанесут ураганные ветры, которые попросту снесут людей с поверхности планеты. От этих двух эффектов столкновения погибнет до 60% человечества.

Следующую строчку рейтинга разрушительности занимает аномальное повышение температуры. Теоретически от него погибнет 30% населения Земли, но пережить его возможно – для этого необходимо спрятаться в подземных помещениях. Примерно такой же ущерб нанесет и цунами – жертвами катаклизма станут 20% людей.

От разлетевшихся обломков астероида смогут погибнет лишь 1% человечества. Возросшая сейсмическая активность также нанесет планете минимальный урон.

Добавим, что исследователи подготовили краткую инструкцию по спасению человечества в условиях конца света. В частности, при падении небольшого метеорита с потенциально малым числом жертв, по мнению экспертов, логичнее эвакуировать жителей региона, в то время как при глобальной угрозе необходимо будет запустить миссию по изменению траектории астероида.

Напомним, ранее ученые предупредили, что очередной апокалипсис наступит 12 октября 2017 года. Группа исследователей заметила приближающийся к Земле астероид диаметром в 40 метров. Согласно предсказаниям специалистов, у планеты исчезнет озоновый слой, что приведет к резкому изменению климата и гибели всего живого.