Видео приближающегося к Земле астероида-"убийцы"

Сотрудники NASA опубликовали видеозапись из 30 фотографий приближающегося к Земле астероида 2014 JO25. Космическое тело пролетит на максимально близком расстоянии от нашей планеты.

Специалисты сообщили, что 2014 JO25 пролетит мимо Земли, но приблизится к ней на дистанцию около 1,8 миллиона километров, то есть примерно на пятикратное расстояние от нашей планеты до Луны. При этом эксперты подчеркнули, что космическое тело подлетит так близко к Земле впервые за 400 лет.

По данным американского космического агентства, астероид похож на два связанных друг с другом гигантских камня, один из которых достигает 620 метров в ширину. "На изображениях видны ровные грани, а также вогнутости и угловатости", – заявил сотрудник NASA Шанту Найду.

Специалисты сделали 30 снимков приближающегося к Земле космического тела, соединили их в одну видеозапись и опубликовали в аккаунте NASA в социальной сети Twitter. Пользователи ресурса с иронией отнеслись к словам ученых о безопасности астероида для жителей Земли.

"Черт возьми, космос. Целься лучше!" – написал один из пользователей Twitter. "Вау, огромный астероид наверняка отвлечет наше внимание от ядерной войны с Северной Кореей", – пошутил в комментариях Regular‏.

Ранее в Сети появилась информация, что астероид 2014 JO25 пролетит рядом с Землей в ночь с 19 на 20 апреля 2017 года. Впервые ученые увидели этот космический объект три года назад.