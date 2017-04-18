Названа точная дата конца света
Страшные предсказания о гибели человечества появляются с завидной регулярностью. Новую угрозу для земной цивилизации разглядели в космосе. Группа исследователей заметила приближающийся к нашей планете на большой скорости таинственный объект диаметром 40 метров, передает РИА ФАН.
По расчетам специалистов, этот вестник апокалипсиса столкнется с Землей 12 октября 2017 года и последствия будут ужасными. У планеты исчезнет озоновый слой, что приведет к резкому изменению климата и гибели всего живого.
Это далеко не первое подобное предупреждение о конце света. Об опасных астероидах сообщается часто, но каждый раз в Солнечной системе находится достаточно места, чтобы космические тела благополучно разминулись.
По информации издания The Mirror, 19 апреля к Земле на 1,1 миллиона миль (1,8 миллиона километров) приблизится гигантский астероид. По словам специалистов, этот объект не подходил к нашей планете на такое расстояние последние 400 лет. В следующий раз это случится через 500 лет, заверили они.
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