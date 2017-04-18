Кураев назвал причину скорого конца света

Появившаяся в СМИ информация о том, что конец света на Земле может настать 12 октября 2017 года, не удивила протодиакона и богослова Андрея Кураева. Впрочем, он уверен, что апокалипсис наступит не из-за внезапных астрономических событий.

Конец света обязательно наступит, считает Андрей Кураев. Причем произойдет это вне зависимости от траектории движения таинственных небесных тел, которых то и дело обнаруживают различные энтузиасты. "Причина конца света в людях, а не в астероидах", – уверен он.

"В любом случае это будут не неожиданные астрономические события, а хорошо фиксируемые события деградации в жизни и нравственной культуре человечества. Астероид – это уже некоторое последствие, наведенное Господом, но перед этим будет ряд событий, который будет описан в Библии, о появлении ложных пророков Антихриста, приход на Землю пророка Илии, который будет предупреждать, что это не настоящий Христос", – цитирует НСН протодиакона.

Не верит в изложенную журналистами "астероидную" версию конца света и заведующий отделом физики и эволюции звезд Института астрономии РАН Дмитрий Вибе. "Это можно охарактеризовать двумя словами – "адская жесть", – заявил он. При этом сложно понять, на основании какого именно астрономического события было сделано заявление о грядущем конце света.

Вероятно, фантазия у авторов пугающего прогноза разыгралась из-за приближения к Земле астероида 2012tc4. "Он совершенно никакой опасности не представляет. Более того, это довольно рядовое событие. Такие сближения астероидов с Землей проходят регулярно. Завтра на расстоянии двух миллионов километров пролетит существенно более крупный астероид размером около 650 метров", – рассказал Дмитрий Вибе.

"Это просто очередная дурь", – подчеркнул он. Напомним, ранее в СМИ появилась информация о том, что к Земле приближается таинственный космический объект диаметром 40 метров. После его столкновения с Землей, уверяли авторы апокалиптичного прогноза, у планеты исчезнет озоновый слой, что приведет к гибели всего живого. Называлась даже дата конца света – 12 октября 2017 года.

