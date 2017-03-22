Ученые назвали дату столкновения Земли с Марсом

Американские ученые вычислили примерную дату столкновения Земли с Марсом. Конец света может произойти из-за смены параметров их орбит.

Исследователи основывались на анализе состава доисторических горных пород на Земле, сообщает Flashnord. Ученые зафиксировали изменение светового потока, падавшего в древности на поверхность планеты. Они предположили, что смена климатических условий была связана с изменением параметров орбит.

Эксперты отметили, что даже небольшая смена этих характеристик может привести к глобальным последствиям. В будущем взаимодействие Земли с Марсом может стать причиной их столкновения.

Отметим, что за последние 50 миллионов лет параметры орбит менялись каждые 2,4 миллиона лет. Нынешние жители Земли конца света не дождутся – по данным ученых, он наступит через несколько миллиардов лет.

В 2016 году правительство США провело учения на случай столкновения астероида с Землей. По сценарию единственным выходом в этой ситуации является эвакуация населения Лос-Анджелеса и окрестностей. Всего специалисты посчитали необходимым вывезти 13 миллионов человек.

Добавим, что руководитель научного директората NASA Томас Цурбухэн допустил высокую вероятность столкновения космического тела с Землей. По его мнению, вопрос не в необходимости мер, а в сроках их применения.