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Экономика

Пенсионеров оставят без выплат в декабре

Фото: GLOBAL LOOK press\Andrey Arkusha
Часть пенсионеров не смогут получить в декабре положенную им единовременную выплату в размере пяти тысяч рублей. Об этом на расширенном заседании Пенсионного фонда России (ПФР) во вторник, 20 декабря, заявил глава ведомства Антон Дроздов.
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"У нас будут граждане, которые не получат вместе с пенсией пять тысяч рублей, кто получает пенсию в первые десять дней. Такой механизм мы просили, чтобы это было вместе с пенсией, но, к сожалению, в связи с нехваткой средств казначейство нам только в первый рабочий день отдаст необходимые средства", – сказал он.

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В то же время Дроздов призвал завершить все выплаты до конца января 2017 года. Также он поручил всем территориальным органам Пенсионного фонда совместно с "Почтой России" провести ряд мероприятий, которые помогли бы не допустить напряженности в данной ситуации. По словам Дроздова, необходимо, чтобы люди не поддавались панике, а четко знали, что положенные деньги если и не сразу, но все равно будут им выплачены. "Чтобы на почте были все необходимые объявления и плакаты и так далее", – сказал глава Пенсионного фонда.

Между тем в ПФР опровергают слова главы ведомства, утверждая, что все положенные пенсионерам выплаты будут произведены вовремя.

Ранее в российском правительстве заявили о невозможности провести вторую дополнительную индексацию пенсий в конце этого года. Вместо этого будет сделана единовременная выплата в размере пяти тысяч рублей. По словам главы кабинета министров Дмитрия Медведева, на это потребуется порядка 200 миллиардов рублей бюджетных средств.

Кроме того, в беседе с журналистами 18 декабря председатель правительства отметил, что все социальные обязательства государства будут сохранены в новом году.

Автор: Иван Поляков20 декабря 2016, 15:31

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