Опровергнута популярная гипотеза зарождения жизни на Земле

Многие ученые связывают наступление Великого ордовикского события биоразнообразия с метеоритной бомбардировкой Земли. Новое исследование европейских геофизиков опровергает такую точку зрения.

Шведские и датские исследователи обнаружили, что в ордовикский период метеоритная бомбардировка планеты началась 468 миллионов лет назад. Это на два-три миллиона лет позже наступления одноименного события биоразнообразия, говорится в научном труде, опубликованном в журнале Nature Communications.

К таким выводам ученые пришли после того, как провели датировку кристаллов циркона. Эти минералы были найдены в Швеции в одном из карьеров, содержащих огромное количество ископаемых метеоритов, пишет "Лента.ру".

Напомним, Великое ордовикское событие биоразнообразия началось около 471 миллионов лет назад. Оно продолжалось в течение примерно 25 миллионов лет. За это время на Земле произошло резкое увеличение количества видов морских и наземных организмов.

Ранее сообщалось о новой гипотезе зарождения жизни на нашей планете, выдвинутой международной группой ученых. По их мнению, астероиды-гиганты создали условия для жизни простейших организмов на нашей планете. Как писали Dni.Ru, ученые полагают, что интенсивное перемешивание твердых пород в районах ударов астероидов о земную и водную поверхности обогащало воду минералами, а породы делало более пористыми и пригодными для бактериальной жизни.