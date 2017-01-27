В феврале на Землю упадет огромный астероид

Сотрудники американского космического агентства NASA заявили об опасности для Земли. В феврале этого года нашей планете угрожает падение гигантского метеорита, которое может вызвать масштабное стихийное бедствие в виде цунами.

По предположениям ученых, первыми увидят падение космического объекта под названием WF9 жители Великобритании. Астероид был открыт еще в ноябре 2016 году, но сообщения об угрозе появились лишь сейчас.

Объект диаметром от 500 метров до километра должен достичь Земли 25 февраля, передает Daily Mail. Гигант находился от нас на расстоянии 51 миллиона километров.

Астроном Дамир Демин утверждает, что в случае падения астероида на Землю, прибрежные города накроют гигантские цунами. В том, что он упадет на нашу планету, эксперт уверен, сообщает сетевое издание M24. По его словам, WF9 вылетел из системы Nibiru. Согласно теориям судного дня, Nibiru уничтожит жизнь на Земле.

Однако не все астрономы разделяют пессимистические настроения коллег. Генеральный директор некоммерческого партнерства "Центр планетарной защиты" Анатолий Зайцев утверждает, что, если объект значимый, ученые сразу просчитывают его траекторию.

"И если бы он, правда, угрожал, то о нем знали бы не только в NASA. Поэтому пока информация очень сомнительная, чтобы делать какие-то выводы", – цитирует специалиста Nation News. Есть и ряд его коллег, которые уверены, что астероид просто сгорит в атмосфере нашей планеты и никому не навредит.