Москвичей предупредили о приближении астероида

Астероид Веста приблизится к Земле на такое близкое расстояние, что увидеть его можно будет невооруженным глазом, передает сетевое издание m24.ru. Специалисты обещают, что вечером 18 января лицезреть космический объект смогут и москвичи. В 17:00 Земля окажется между Солнцем и астероидом. В этот момент диск Весты будет полностью освещен и заблестит особенно ярко.
Астероид Веста был открыт Генрихом Ольберсом 210 лет назад. Размер этого небесного тела составляет 576 километров в поперечнике. Оно считается самым массивным в главном поясе астероидов между Марсом и Юпитером после Паллады. 18 января Веста приблизится к Земле на расстояние в 229 миллионов километров.
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