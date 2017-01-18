Москвичей предупредили о приближении астероида

Астероид Веста приблизится к Земле на такое близкое расстояние, что увидеть его можно будет невооруженным глазом, передает сетевое издание m24.ru. Специалисты обещают, что вечером 18 января лицезреть космический объект смогут и москвичи. В 17:00 Земля окажется между Солнцем и астероидом. В этот момент диск Весты будет полностью освещен и заблестит особенно ярко.

Астероид Веста был открыт Генрихом Ольберсом 210 лет назад. Размер этого небесного тела составляет 576 километров в поперечнике. Оно считается самым массивным в главном поясе астероидов между Марсом и Юпитером после Паллады. 18 января Веста приблизится к Земле на расстояние в 229 миллионов километров.