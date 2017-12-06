Apple сообщила о смерти знаменитого актера

Голосовой помощник Siri рассказывает владельцам iPhone, что голливудский актер Джон Траволта скончался в 2009 году. Ошибку заметили пользователи.

Если спросить у телефона, сколько лет артисту, тот приведет краткую биографическую справку, где будет указано, что Джон Траволта скончался в возрасте 54 лет в 2009 году. Отмечается, что ложную информацию сообщают только смартфоны, зарегистрированные в Австралии, Польше и Америке. Как предполагает сайт Business Insider, голосового помощника ввела в заблуждение новость о смерти сына актера: 16-летний Джефф действительно умер в январе 2009 года.

Издание отправило в штаб-квартиру Apple официальный запрос. Компания пообещала в ближайшее время устранить ошибку. Добавим, что в остальных странах Siri корректно отвечает на вопрос, сколько лет Траволте. Помощник сообщает, что актеру 63 года. После этого идет биографическая справка, в которой перечислены основные моменты его жизни и карьерные достижения.

Как писали Dni.Ru, американская актриса Лия Ремини заявила, что состоящий в Церкви сайентологии Джон Траволта достиг в религиозной иерархии статуса хахана, позволяющего ему безнаказанно совершать убийства. В интервью программе Joe Rogan Experience она рассказала, что среди адептов практикуется "защита этики", в рамках которой все обязаны защищать лидера и скрывать информацию о его преступлениях.