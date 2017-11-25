Самое дорогое разочарование: у iPhone X нашли новый дефект

Последняя модель смартфонов от Apple стала не только самой дорогой, но и самой обсуждаемой новинкой компании. Впрочем, пользователи делятся не положительными впечатлениями от использования iPhone X, а ищут и находят все новые дефекты.

Преданные поклонники бренда Apple привыкли, что после яркой и многообещающей презентации их вниманию представляют новинку, которая полностью оправдывает все обещания разработчиков и ожидания фанатов. Однако в случае с iPhone X проверенный временем сценарий не сработал.

Пользователи ждали, что iPhone X станет качественно новым шагом в развитии линейки, однако вместо этого столкнулись с неожиданными проблемами. Очередным недостатком смартфона поделился пользователь YouTube c ником iAppleGeek. "Исходя из его стоимости, можно ожидать, что этот телефон должен быть намного лучше предыдущих моделей, правильно?", – заметил обзорщик. Однако его ждало разочарование.

Выяснилось, что при нажатии на определенную часть экрана телефон издает громкие щелчки. Блогер связал это с тем, что дисплей недостаточно плотно прилегает к корпусу. Комментаторы подтвердили, что подобное встречается и у более ранних моделей и удивились, что в Apple до сих пор не устранили этот дефект.

Кроме того, iAppleGeek рассказал, что иногда экран просто переставал реагировать на его касания. Напомним, ранее стало известно, что дисплей становится бесполезным при холодной погоде. Вдобавок ко всему, динамик часто шипит и искажает звук.

Некоторые "счастливчики" столкнулись с тем, что на экране в произвольном месте появилась тонкая зеленая полоска. Также пользователи сообщают, что с корпуса iPhone X быстро облезает краска. Смартфон, одним из главных преимуществ которого выступает привлекательный внешний вид, может растерять весь свой лоск уже спустя неделю после покупки.