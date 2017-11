У iOS 11 нашли неожиданные проблемы

Пользователи iPhone начали массово жаловаться на новые проблемы, связанные с автокоррекцией на iOS 11. В соцсетях появились сотни соответствующих сообщений со всего мира.

Оказалось, что операционная система заменяет it на I.T., а is – на I.S., определяя местоимение и предлог как опечатку. Владельцы гаджетов обсуждают неполадку автозамены в Сети, оставляя сотни возмущенных сообщений, в то время как эксперты ломают голову над решением проблемы.

Отметим, подобные глюки операционки наблюдаются не впервые. Обладатели iPhone в начале ноября этого года рассказали, что система исправляет I на A. В свою очередь Apple после многочисленных жалоб пообещала ошибку исправить.

@Apple I.T isn’t funny anymore!! I.T I.T I.T I.T!!!!!!!! What is I.T???? I want you o say “it” — Agility Hunt (@AgilityHunt) 29 ноября 2017 г.

Как уточняет сайт MacRumors, пользователи сообщили, что проблема с автокоррекцией сохраняется и после перезагрузки гаджета. Специалисты советуют либо вовсе ее отключить, либо самостоятельно добавить в словарь в настройках it и is. Но практика показывает, это помогает далеко не всегда.

First...it was "I" autocorrecting....now it has evolved to "it". (changes to I.T.) @Apple autocorrect has become self-aware and added another letter, what next? it'll? I can't handle contractions. — ΛNDY (@andyroolife) 29 ноября 2017 г.

Последняя версия операционной системы – iOS 11.1.2 – вышла 15 ноября. В ней была устранена проблема, связанная с работой дисплея iPhone X на морозе, а также исправлены ошибки, вызывавшие искажение в Live Photos и видео, снятых на смартфон.

@Apple I need you to fix this ——> “I.t”. It’s messing up the flow of messages I’m sending. Thank you — Jaylin Not Rose Tho (@whyJaylin) 28 ноября 2017 г.

Напомним, ранее авторы YouTube-канала iDeviceHelp нашли опасную уязвимость в программном обеспечении iPhone. Оказалось, что девайс можно взломать буквально за несколько минут. Результаты эксперимента они записали на видео. Умельцам удалось получить несанкционированный доступ к фотографиям на телефоне.

Этот метод взлома актуален для устройств под управлением iOS 11 и бета-версии 11.1. Специалисты сообщили об уязвимости сотрудникам компании Apple.