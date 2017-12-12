Ученые ищут на астероиде "радио инопланетян"

Астрономы 13 декабря попробуют найти на первом межзвездном астероиде Оумуамуа, открытом в октябре этого года, сигналы радиопередатчиков, которые там могли оставить представители внеземных цивилизаций. За ним начнет следить американский телескоп Green Bank.

Первая фаза наблюдений займет десять часов. Астероид находится в двух астрономических единицах от Земли – такого расстояния достаточно, чтобы можно было различить поверхность небесного тела и поймать сигнал даже слабейших передатчиков.

По словам ученого Эндрю Симиона из Центра SETI в университете Беркли (США), вне зависимости от того, имеет ли этот астероид искусственное или естественное происхождение, он является прекрасным объектом для изучения, сообщает пресс-служба фонда Breakthrough Projects. За Оумуамуа с момента его обнаружения следят десятки наземных и орбитальных телескопов.

В переводе с гавайского название астероида означает значит "разведчик". Красноватое небесное тело высокой плотности движется со скоростью 26 километров в секунду и скоро покинет Солнечную систему. Оно обладает сигарообразной формой, которую ученые считают оптимальной для космических кораблей для дальних путешествий. Поэтому ученые решили проверить его природу.

Как писали Dni.Ru, объект состоит из камня и металлов. Кроме того, он лишен воды и льда. А красноватый оттенок мог получить из-за облучения космическими лучами на протяжении сотен миллионов лет.