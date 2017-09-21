В космосе найден пылящий двойной астероид

Ученые обнаружили в космосе совершенно новый тип небесного тела. Объект, напоминающий комету, оказался двойным пылящим астероидом.

Впервые астрономы обратили внимание на объект 288P в 2011 году. Тогда же ученые с помощью телескопа заметили, что небесное тело оставляет за собой в космосе шлейф пыли и газа, передает "Газета.ru".

Большое расстояние не позволяло астрономам подробно рассмотреть форму и особенности астероида. Однако в сентябре прошлого года условия для наблюдения изменились. Астероид приблизился к Земле на расстояние чуть больше 200 миллионов километров.

После этого ученые рассмотрели его подробнее, обратив внимание на необычную двойную структуру. Анализ 288Р показал, что каждый компонент в объекте в диаметре достигает почти километра.

При этом разные части астроида сильно разнесены друг от друга. Они вращаются вокруг общего центра по вытянутым орбитам, расстояние между "половинками" объекта достигает 100 километров. Как подчеркивают ученые, структура астероида необычна и отличает его от остальных космических собратьев.

Также астрономы обратили внимание на то, что по мере приближения к Солнцу активность 288Р увеличивается. Предположительно, причиной этого являются испаряющиеся с поверхности астероида газы.