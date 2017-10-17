Мошенники придумали новый способ нажиться на россиянах

Преступники научились звонить за счет граждан по-новому. Чаще всего жертвами обмана стали пенсионеры.

В России набирает популярность новый способ телефонного мошенничества. Он основан на так называемой социальной инженерии. Это манипулирование поведением человека с использованием социальных и психологических инструментов.

Злоумышленники звонят потенциальной жертве и представляются сотрудниками провайдеров и сотовых компаний. Затем они просят набрать определенную последовательность цифр и символов на экране телефона.

Если собеседник выполняет их требование, мошенники получают доступ к мобильному банку и сим-карте гражданина. Таким образом преступники могут не только звонить за счет пользователя, но и снимать деньги с его счета, сообщают "Известия".

"Злоумышленники различными способами с использованием психологических приемов вводят клиентов банков в заблуждение и выманивают у них важную информацию, необходимую для получения удаленного доступа к счетам: коды, пароли, номера", – прокомментировали информацию о новой схеме мошенничества в пресс-службе Сбербанка. По мнению экспертов, данная схема используется на протяжении года. По предварительным оценкам, ущерб от нее уже составил 15 миллионов рублей.

Чтобы не попасться на удочку мошенников, специалисты советуют гражданам соблюдать ряд правил. Во-первых, нужно внимательно читать сообщения, которые присылает банк, и никому не сообщать данные карт, обязательно подключать СМС-информирование об операциях по счетам, иметь несколько карт для различных операций. При любой попытке манипуляций необходимо немедленно прекратить разговор и самостоятельно обратиться в банк по номеру, указанному на обороте карты.