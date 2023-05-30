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Вторник 30 мая

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Найдена альтернатива марафону желаний

Найдена альтернатива марафону желаний
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Как получить желаемый результат и при этом не идти в идти вразрез со своими установками и мечтами?

Сегодня популярны различные тренинги и мастер-классы по созданию гармоничных отношений. Чаще всего мы приобретаем кота в мешке, потому что гарантировать результат не может никто. Но выход есть всегда.

Например, можно учиться на чужих удачных примерах. Олеся Железняк в комедийном спектакле "Последний шанс" наглядно помогает решать свои личные проблемы методом "взятия мужчины нахрапом". Комедию можно посмотреть 26 мая в ЦКИ "Меридиан" (начало в 19:00).

Мария Аронова в спектакле "Свободная пара" дает пошаговую инструкцию "как полюбить себя и тебя полюбит весь мир". Это просто железобетонный практикум на века, потому что никто и никогда еще ничего эффективнее не придумал. Спектакль "Свободная пара" с Марией Ароновой и Борисом Щербаковым пройдет 28 мая на сцене театра на Таганке (Новая сцена). Билеты на все спектакли на сайте artpartner.ru.

30 мая 2023, 13:20
Фото: пресс-служба
Дни.ру✓ Надежный источник

"А мне это понравилось": Крюков вспомнил о связи с Табаковым в стенах театра

"А мне это понравилось": Крюков вспомнил о связи с Табаковым в стенах театра
Звезда фильма "9 рота" Константин Крюков окунулся в воспоминания и поведал, как Олег Табаков помог ему испытать феерические эмоции. Народный артист СССР Олег Табаков умер более пяти лет назад, но светлая память о нем не угасает.

"История вне времени": как прошла премьера спектакля "Собака на сене" в Московском Губернском театре

"История вне времени": как прошла премьера спектакля "Собака на сене" в Московском Губернском театре
Комедия драматурга Лопе де Веги не теряет актуальности веками. В мае Московский Губернский театр представил новый повод для гордости — постановку "Собака на сене".

"Чужие подъезды": Близкие люди – чужие люди

"Чужие подъезды": Близкие люди – чужие люди
"Чужие подъезды". Д. Рубина. Московский Новый драматический театр. Режиссер-постановщик Вячеслав Долгачев. Художник-постановщик Маргарита Демьянова. Текст Анна Иванова. Повесть, которая легла в основу спектакля, при всем уважении к знаменитому автору – произведение скорее проходное, его и поклонники Дины Ильиничны не считают "знаковым".

Кризис нежного возраста: премьера спектакля "Это все она" с Викторией Толстогановой

Кризис нежного возраста: премьера спектакля "Это все она" с Викторией Толстогановой
Как найти ключ к детской душе. Все ли вы знаете о своих детях? Какую музыку слушают, с кем общаются, кого любят и ненавидят? Нам порой кажется, что если ребенок сыт, одет и сносно учится, то вроде бы и все в порядке.

"И публика пошла": Тереза Дурова заманила народ в театр секретным приемом

"И публика пошла": Тереза Дурова заманила народ в театр секретным приемом
Худрук "Театра Терезы Дуровой" использовала гениальную хитрость. Народная артистка России Тереза Дурова знает, почему люди любят театр и готовы приходить в него постоянно.

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