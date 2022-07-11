"Сумасшедшая любовь": Гладилин раскрыл правду о карьере в "Спартаке"

Российский футболист Валерий Гладилин вспомнил о том, как "Спартак" стал частью его жизни. 70-летний спортсмен признался, что попал в состав команды практически по знакомству. Об этом сообщает интернет-издание "Подмосковье сегодня".
До карьеры в "Спартаке" Гладилин играл в "Автомобилисте" в компании Ивана Варламова. Тот и порекомендовал "красно-белым" приглядеться к Валерию получше. Вскоре футболисту позвонил Николай Старостин с приятным приглашением в коллектив.
Спустя много лет, Валерий Гладилин не умаляет значения фанатов в истории ФК. "Любовь болельщиков сумасшедшая", — выразился мастер спорта. Годы в составе "Спартака" звезда считает лучшим периодом своей биографии.