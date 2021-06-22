"Это очень хорошо": заядлый болельщик Боярский порадовался провалу российских футболистов

В эфире шоу "Вечерний Ургант" Первого канала актер заявил, что рад поражению наших футболистов. Михаил Боярский объяснил, что если бы россияне выиграли соревнования, то им бы было больше некуда стремиться.
Артист убежден, что проигрыш дает отечественной сборной шанс начать все с нуля и работать более тщательно и старательно. Будучи заядлым болельщиком, Михаил Боярский отметил, что фиаско россиян, безусловно, печальное событие.
Актер процитировал известную песню "Это очень хорошо, что пока нам плохо!". По мнению звезды, развитие футбола в России бы остановилось, если бы мы победили на чемпионате. Михаил Боярский уверен, что подрастающее поколение отечественных футболистов обязательно завоюет все мировые призы.
В свою очередь Иван Ургант напомнил артисту, что он обещал съесть свою шляпу, если Россия выиграет чемпионат. Михаил Боярский сказал, что готов к этому.
Напомним, российская сборная уступила коллегам из Дании со счетом 4:1 и выбыла с чемпионата "Евро 2021". Ранее Михаил Боярский заявил, что уверен в том, что тренер сборной России Станислав Черкесов как настоящий мужчина после провала своих подопечных уйдет в отставку.
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