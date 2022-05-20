Доказала, что не скромница: горячая Медведева оголила наливную грудь

Не так давно Евгения Медведева поучаствовала в откровенной фотосессии для известного мужского журнала. Появление 22-летней чемпионки мира по фигурному катанию на обложке в купальнике очень удивило публику, ведь многие считали спортсменку скромницей.
Сегодня фигуристка вновь доказала, что не является такой. Медведева выставила в популярную социальную сеть фотографию, на которой она запечатлена с оголенной наполовину грудью. "О прошлой ночи", – загадочно подписала Евгения кадр, который взволновал интернет-пользователей.
Поклонники остались в восторге. "Нужно больше лайков для этого горячего поста", "Богиня!", "Офигительно великолепно", "Прекрасная Женя", "Красотка", "Огонь", "Я тебя люблю!", – прокомментировали фанаты снимок. Всего за 10 часов кадр набрал почти 260 тысяч лайков.
Недавно публика вновь заговорила о личной жизни Евгении Медведевой. Дело в том, что спортсменку заметили на отдыхе с ухажером-ровесником. Им оказался известный болгарский певец Кристиан Костов, который представлял свою страну на "Евровидении-2017" и занял второе место. Интернет-пользователи обратили внимание на женственность парня.