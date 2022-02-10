"Я был в шоке": подопечный Тутберидзе пришел в ужас от допинг-проб Валиевой на Олимпиаде

На Олимпиаде-2022 в Пекине разворачиваются нешуточные страсти вокруг российских спортсменов. Впрочем, все идет по тому сценарию, который и предсказывали эксперты. Россиян на Олимпиаде будут всячески притеснять.
Недавно подопечную Этери Тутберидзе Камилу Валиеву подозревают в употреблении допинга. В МОК считают, что ее допинг-тест показал сомнительный результат. Грузинский фигурист Морис Квителашвили, который входит в команду того же тренера, взволнован появившейся информацией.
"Я очень хорошо общаюсь с Камилой. Желаю ей всех благ, чтобы у нее все складывалось хорошо. Когда такое происходит, переживаю, конечно. Я был в шоке", – заявил фигурист.
Он уверен, что никакого допингу не было. Он считает, что обвинения являются ложью. Также подопечный Тутберидзе заявил, что Валиева очень переживает из-за сложившейся ситуации.
Напомним, ранее официальный представитель МОК Марк Аддамс назвал сомнительны допинг-тест Валиевой спекуляцией и слухами. В Федерации фигурного катания России заявили, что Камила не отстранена от выступлений и продолжает готовиться к личному первенству, которое стартует 15 февраля.