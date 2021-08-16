Стал известно о возвращении принца Гарри в Великобританию без жены и детей

Недавно Меган Маркл второй раз стала матерью. Герцогиня Сассекская родила внучку королеве Великобритании. Девочку назвали Лилибет-Диана.
Три года Меган Маркл вместе со своим мужем, принцем Гарри, живет в США без помощи от королевской семьи. Герцог и герцогиня Сассекские отреклись от престола и уехали из дворца, чтобы жить светской свободной жизнью, далекой от королевских обязанностей.
Пока Меган Маркл занимается воспитанием детей, ее муж уже который раз навострил уши в сторону Великобритании. Недавно принц Гарри летал в Великобританию на открытие памятника покойной матери, принцессе Диане. Принц Гарри опять собрался отправиться один к своей венценосной бабушке. При этом Меган Маркл и дети останутся в Америке.
Принц Гарри намерен открыть "Игры непобежденных", которые были организованы в 2014 году по его инициативе.
Напомним, Меган Маркл и принц Гарри отказались от королевских обязанностей, при этом сохранив за собой титулы. Они переехали в Лос-Анджелес, что существенно подорвало отношения Гарри с родственниками, а особенно с братом. Принц Уильям убежден, что именно жена настроила принца Гарри против семьи и заставила уехать.
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