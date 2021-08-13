Стало известно о воссоединении принца Гарри и Меган Маркл с королевской семьей

Меган Маркл и Кейт Миддлтон подружились после нескольких лет раздора.

Герцогини Кембридская и Сассекская почти одного возраста. Несмотря на это, они никогда не ладили. После свадьбы принца Гарри и Меган Маркл между родственниками пробежала черная кошка.

Испортились и отношения между братьями Гарри и Уильямом. А после того, как герцог и герцогиня Сассекские сложили с себя королевские полномочия и уехали жить в США поближе к матери Меган Маркл, в семье британской королевы и вовсе произошел раскол. Приближенные ко двору были уверены – семья уже больше никогда не воссоединится, и им не поможет ни смерть мужа королевы, ни ее день рождения, ни открытие памятника покойной принцессе Диане. Но, кажется, лед тронулся.

Инсайдеры сообщили британским журналистам, что герцогини готовы забыть прошлые обиды и начали общаться ради семьи. Похоже, все не так плохо, и Меган Маркл с Кейт Миддлтон теперь не разлей вода.

Источник уверяет, что отношения герцогинь никогда еще не были такими близкими, пишет журнал Us Weekly.

Отношения принцев Уильяма и Гарри тоже стали лучше. Судя по всему, "сбежавшие" из дворца герцоги Сассекские решили воссоединиться с королевской семьей.

После рождения у Меган Маркл и принца Гарри дочери Лилибет Дианы семья снова как в старые добрые времена отлично ладит.