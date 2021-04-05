"Начал меня поливать и оскорблять": Вяльбе сделала заявление после разборок с Губерниевым

Между Дмитрием Губерниевым и Еленой Вяльбе произошла словесная перепалка. Инцидент перерос в скандал, который не утихает до сих пор.

Харизматичный российский комментатор Дмитрий Губерниев часто раздражает спортсменов чересчур напористой манерой общения. Многие считают, что комментатор превращает биатлон в шоу. Глава Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе и вовсе уверена, что он часто нарушает спортивную грань, оценивая людей со своей колокольни.



ПО ТЕМЕ Оплеванный Губерниев взвыл после нападок

На днях выяснилось, с чего начался их очередной конфликт. Однажды на чемпионате России Вяльбе участвовала в передаче "На лыжи". Ведущий спросил ее, хотела бы она такую же программу о лыжах, как "Биатлон с Губерниевым". Тогда она ответила, что именно с Губерниевым — нет. В Сети разразился настоящий скандал. Дмитрия то почему-то ужасно обидело. Хотя Вяльбе ничего язвительного не имела ввиду. Однако теперь они то и дело перекидываются колкими фразочками через СМИ.

"Он обиделся, начал меня поливать, оскорблять", — приводит слова президента Федерации лыжных гонок RT.

Вяльбе добавила, что не собирается обращать внимания на Димины обиды.