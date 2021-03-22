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Спорт
Более двух миллионов человек посмотрели трансляцию финала Киберлиги РДШ по "Пабг Мобайл"

Более двух миллионов человек посмотрели трансляцию финала Киберлиги РДШ по "Пабг Мобайл"

Российское движение школьников организовало просмотр финала киберспортивного турнира Лиги РДШ Центрального федерального округа в кинотеатре Октябрь на Новом Арбате. Посмотреть на финал пришли около ста человек, еще более двух миллионов смотрели трансляцию онлайн.
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В дисциплине PUBG Mobile состязались 96 человек. Лучшие из лучших попадут в финал, который пройдет в мае 2021 года. В тройке лидеров 17-летний Александр Альховик из Воронежа. У него контракт со Шведской гильдией по "Пабг" "Alliance". Киберспортом мальчик начал увлекаться с 12 лет. По словам школьника, сначала у него даже не было компьютера. Но огромное желание стать киберспортсменом не остановило его. PUBG он считал перспективной игрой, поэтому и выбрал именно ее.

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"Alliance – это организация, с которой я сотрудничаю около года. Я со своей командой показывал хорошие результаты, и наш менеджер написал в Alliance. После мы получили от них контракт. Теперь у нас есть заработная плата, программное обеспечение и спонсорские подарки", – поведал Александр.

Одним из комментаторов состязания стал актер и абмассадор Comedy Club Дмитрий Грачев. К слову, он и сам всерьез заинтересовался игрой. Его сыну сейчас пять лет, и заботливый отец уже начинает подумывать о будущем наследника.

В тройке лидеров финала Киберлиги РДШ по ЦФО также девятиклассник из подмосковного Одинцово Ахмед Дадаев. До 14 лет мальчик не интересовался компьютерными играми. Когда вышел релиз PUBG MOBILE, он и его друг решили попробовать, и их покорила игра.

"Мне очень понравилась механика игры. Когда у меня начало более-менее получаться, я захотел попробовать себя на турнирах. Сейчас в среднем я трачу от четырех до шести часов в день на игру, бывает и больше, все зависит от количества матчей в день", – рассказал Ахмед.

По словам юного киберспортсмена, родители относятся положительно к его увлечению. Отец часто смотрит прямые эфиры турниров.

Напомним, что самый крупный в стране чемпионат по киберспорту среди учащихся в возрасте от семи до 18 лет Российское движение школьников запустило в ноябре 2020 года. Он проходил по пяти компьютерным дисциплинам: Dota 2, League of Legends, Warface, Hearthstone, Armored Warfare: Проект Армата; а также по пяти мобильным дисциплинам: Mobile Legends, Standoff 2, Brawl Stars, PUBG Mobile, War Robots. Организатором чемпионата по киберспорту среди школьников выступило Российское движение школьников совместно с Ассоциацией Компьютерного Спорта. Партнерами проекта стали университет "Синергия", патриотическое движение "Юнармия" и Mail.ru Group.

Напомним, организация "Российское движение школьников" создана указом президента России Владимира Путина 29 октября 2015 года. Она придумана для совершенствования госполитики в области воспитания подростков. Сейчас Российское движение школьников объединяет более полумиллиона детей и 19 тысяч образовательных учреждений из 85 субъектов страны и реализует 27 федеральных проектов различной направленности: экология, добровольчество, медиа, спорт, дизайн, самоуправление. Три входят в национальный проект "Образование".

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Автор: 22 марта 2021, 20:21 Источник: "Дни.ру" ✓ Надежный источник

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