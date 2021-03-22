Более двух миллионов человек посмотрели трансляцию финала Киберлиги РДШ по "Пабг Мобайл"

Российское движение школьников организовало просмотр финала киберспортивного турнира Лиги РДШ Центрального федерального округа в кинотеатре Октябрь на Новом Арбате. Посмотреть на финал пришли около ста человек, еще более двух миллионов смотрели трансляцию онлайн.

В дисциплине PUBG Mobile состязались 96 человек. Лучшие из лучших попадут в финал, который пройдет в мае 2021 года. В тройке лидеров 17-летний Александр Альховик из Воронежа. У него контракт со Шведской гильдией по "Пабг" "Alliance". Киберспортом мальчик начал увлекаться с 12 лет. По словам школьника, сначала у него даже не было компьютера. Но огромное желание стать киберспортсменом не остановило его. PUBG он считал перспективной игрой, поэтому и выбрал именно ее.

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"Alliance – это организация, с которой я сотрудничаю около года. Я со своей командой показывал хорошие результаты, и наш менеджер написал в Alliance. После мы получили от них контракт. Теперь у нас есть заработная плата, программное обеспечение и спонсорские подарки", – поведал Александр.



Одним из комментаторов состязания стал актер и абмассадор Comedy Club Дмитрий Грачев. К слову, он и сам всерьез заинтересовался игрой. Его сыну сейчас пять лет, и заботливый отец уже начинает подумывать о будущем наследника.

В тройке лидеров финала Киберлиги РДШ по ЦФО также девятиклассник из подмосковного Одинцово Ахмед Дадаев. До 14 лет мальчик не интересовался компьютерными играми. Когда вышел релиз PUBG MOBILE, он и его друг решили попробовать, и их покорила игра.

"Мне очень понравилась механика игры. Когда у меня начало более-менее получаться, я захотел попробовать себя на турнирах. Сейчас в среднем я трачу от четырех до шести часов в день на игру, бывает и больше, все зависит от количества матчей в день", – рассказал Ахмед.

По словам юного киберспортсмена, родители относятся положительно к его увлечению. Отец часто смотрит прямые эфиры турниров.

Напомним, что самый крупный в стране чемпионат по киберспорту среди учащихся в возрасте от семи до 18 лет Российское движение школьников запустило в ноябре 2020 года. Он проходил по пяти компьютерным дисциплинам: Dota 2, League of Legends, Warface, Hearthstone, Armored Warfare: Проект Армата; а также по пяти мобильным дисциплинам: Mobile Legends, Standoff 2, Brawl Stars, PUBG Mobile, War Robots. Организатором чемпионата по киберспорту среди школьников выступило Российское движение школьников совместно с Ассоциацией Компьютерного Спорта. Партнерами проекта стали университет "Синергия", патриотическое движение "Юнармия" и Mail.ru Group.



Напомним, организация "Российское движение школьников" создана указом президента России Владимира Путина 29 октября 2015 года. Она придумана для совершенствования госполитики в области воспитания подростков. Сейчас Российское движение школьников объединяет более полумиллиона детей и 19 тысяч образовательных учреждений из 85 субъектов страны и реализует 27 федеральных проектов различной направленности: экология, добровольчество, медиа, спорт, дизайн, самоуправление. Три входят в национальный проект "Образование".