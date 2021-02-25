Команда РДШ сыграла в хоккей в поддержку ветеранов

Команда РДШ состояла из ребят 10-15 лет. Их возглавлял глава подмосковного отделения Российского движения школьников Николай Ханин. Матч завершился с дружеским счетом 13:13.
"Мы знаем, какие не очень приятные события произошли для всего нашего общества, когда была попрана честь ветеранов. И было принято решение совместно с ветеранами спорта, профессиональными хоккеистами и нашей командой РДШ провести такой выставочный матч в поддержку ветеранов", – отметил он.
Активистам РДШ помогали известные хоккеисты. Среди них – чемпион мира 2012 года Александр Свитов, воспитанник московского ЦСКА Сергей Гимаев и другие.
Также ребят поддержал актер и телеведущий Станислав Ярушин. Он призвал делать все возможное, чтобы помочь старшему поколению.
В составе команды "Звезды России" вышли не только спортсмены, но и политики, музыканты, актеры, шоумены: народный артист России Игорь Бутман, телеведущий Оскар Кучера, бывший футболист сборной России Александр Мостовой и другие.
"Мы должны поддерживать, должны делать, и я считаю, что это благородное и очень правильное начинание. Это очень правильный посыл, поддерживаемый и государством, и людьми. Надеюсь, что ветераны наши будут счастливы и не будут чувствовать себя брошенными", – подчеркнул он.
Участников и гостей мероприятия поразила команда юных фигуристок "Кристалл Айс". Коллектив уже занимал призовые места на международных соревнованиях, включая чемпионат мира по синхронному фигурному катанию.
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