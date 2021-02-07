Фигуристка Медведева не сможет работать из-за последствий страшного недуга

Двукратная вице-чемпионка Олимпийских игр то и дело испытывает проблемы со здоровьем. В ноябре 2020 года Евгения Медведева получила положительный результат теста на ковид, болезнь серьезно повлияла на ее самочувствие и образ жизни. Борясь со страшным вирусом, фигуристка находилась на карантине. Спустя несколько месяцев после выздоровления, Евгения Медведева призналась – последствия заражения инфекцией все еще дают о себе знать, поэтому на время ей придется отложить тренировки и заняться восстановлением.
Звезда фигурного катания объявила, что откажется от работы после Кубка Первого канала. "Сколько это продлится – пока не могу сказать, и не хочу заострять на этом внимание.", – выразилась спортсменка. Евгения Медведева не посчитала нужным сообщить, какие именно трудности она испытывает из-за перенесенного заболевания.
Знаменитость обратилась к россиянам, призывая их серьезнее относиться к коронавирусу. По словам фигуристки, ковид способен сказываться на самочувствии месяцами. Евгения Медведева пожелала тем, кто стал жертвой ужасного вируса, здоровья, выдержки и терпения.
Напомним, что недавно спортсменка перенесла еще и травму спины. Лечение знаменитости проходило за рубежом. Евгения Медведева была рада вернуться на родину.
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