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Спорт

"Как натянутая веревка": почему Медведева сбежала от канадского тренера

Евгения Медведева. Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com
Российская чемпионка по фигурному катанию Евгения Медведева каталась под руководством тренера Этери Тутберидзе до весны 2018 года. Потом она ушла к канадскому тренеру Брайану Орсеру, что спровоцировало волну недовольства. Теперь Медведева снова вернулась к Тутберидзе. В свежем интервью она описала свое возвращение.
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Медведева ушла от Тутберидзе после того, как проиграла другой ученице тренера Алине Загитовой в личном турнире Олимпиады в Пхенчхане. Но в межсезонье 2020 года Евгения Медведева вернулась к прежнему наставнику Этери Тутберидзе. Она с радостью приняла свою бывшую подопечную, хотя после ухода между ними пробежала кошка.

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Евгения Армановна Медведева

Евгения Армановна Медведева фигуристка

Евгения Медведева вспомнила тот непростой период, когда поклонники и ее коллеги были обескуражены переездом чемпионки в США. Многие надеялись, что она одумается и вернется. В свежем интервью Медведеву попросили описать свое возвращение.

"Я не знаю, какое слово лучше подобрать, пожалуй, пусть будет "удовлетворение". После моего ухода в мире фигурного катания было очень много напряженности из-за этого, особенно среди фанатов. Это все было как натянутая веревка", – приводит слова Евгении Медведевой Olympic Channel.

Теперь все стало на свои места, и Евгения Медведева чувствует себя в безопасности. Она с комфортом и спокойствием тренируется под чутким руководством Этери. Фигуристка рада, что все закончилось. У них с Тутберидзе снова хорошие отношения.

Напомним, 21-летняя Евгения Медведева является двукратным серебряным призером Олимпиады, чемпионкой мира.

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Автор: 5 февраля 2021, 15:08 Источник: Olympic Channel. ✓ Надежный источник
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