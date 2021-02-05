"Как натянутая веревка": почему Медведева сбежала от канадского тренера

Медведева ушла от Тутберидзе после того, как проиграла другой ученице тренера Алине Загитовой в личном турнире Олимпиады в Пхенчхане. Но в межсезонье 2020 года Евгения Медведева вернулась к прежнему наставнику Этери Тутберидзе. Она с радостью приняла свою бывшую подопечную, хотя после ухода между ними пробежала кошка.
Евгения Медведева вспомнила тот непростой период, когда поклонники и ее коллеги были обескуражены переездом чемпионки в США. Многие надеялись, что она одумается и вернется. В свежем интервью Медведеву попросили описать свое возвращение.
"Я не знаю, какое слово лучше подобрать, пожалуй, пусть будет "удовлетворение". После моего ухода в мире фигурного катания было очень много напряженности из-за этого, особенно среди фанатов. Это все было как натянутая веревка", – приводит слова Евгении Медведевой Olympic Channel.
Теперь все стало на свои места, и Евгения Медведева чувствует себя в безопасности. Она с комфортом и спокойствием тренируется под чутким руководством Этери. Фигуристка рада, что все закончилось. У них с Тутберидзе снова хорошие отношения.
Напомним, 21-летняя Евгения Медведева является двукратным серебряным призером Олимпиады, чемпионкой мира.
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