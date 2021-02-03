Блат или давление тренеров? Почему Белый лебедь Плющенко борется с депрессиями

Станислава Константинова бронзовый призер зимней Универсиады-19, серебряный призер этапа Гран-при в Финляндии 2018 года, на чемпионате России она дважды занимала четвертое место.
Константинова всегда была любимицей на льду. Ее скольжение, артистизм и эмоциональность восторгали зрителей. В шоу Евгения Плющенко "Лебединое озеро" фигуристка сыграла роль Белого лебедя.
После чемпионата России, на котором Константинова заняла шестнадцатое место, она приняла решение уйти из академии Евгения Плющенко. Ее тренером был Александр Волков. Возможно, в академии особые условия предоставляются не всем фигуристам. К сожалению, Константинову не устроили те условия, которые поставили именно ей. Поклонники гадали, что не дало возможности фигуристке пойти дальше – блат в академии или давление тренеров.
На днях Станислава Константинова в своем "Инстаграм" рассказала, что ей приходится бороться с депрессивными состояниями. Проблемой она впервые поделилась с подписчиками.
Фигуристка рассказала, что в таких ситуациях она старается спокойно разобраться с причинами и не давить на себя. В случае серьезного положения дел она посоветовала обращаться к специалистам. Вероятно, речь идет о психологическом дискомфорте.
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