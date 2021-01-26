Не хватает воспитания: известный стилист вылил ушат помоев на треники Плющенко

В "Инстаграм" появилось фото Яны Рудковской и ее мужа Евгения Плющенко в Большом театре. Поклонники затравили пару за неподобающие наряды.

Евгений Плющенко пришел в театр в черном худи и спортивных штанах, напоминающих больше тренировочные, а также в кедах. Яна Рудковская же была в коротком мини. Внешний вид звезд возмутил их подписчиков.

Ведущая шоу "Перезагрузка" на ТНТ Лина Дембикова в беседе с "Дни.ру" согласилась с поклонниками Яны Рудковской и Евгения Плющенко и заявила, что так одеваться в театре – не комильфо.



"Я могу откровенно сказать, что меня этот образ не вдохновляет, даже если бы он был вне Большого театра. Выглядит это простовато. Можно было сделать что-то более интересное и актуальное. Если говорить о театре, то это как с неким культурным дресс-кодом. Можно зубы с утра чистить, а можно и не чистить. Вы тоже имеете полное право на свободу действий и демократию. Но наверное, люди вежливые с определенным уровнем воспитания зубы с утра чистят", – рассказала Лина Дембикова.

По словам эксперта, поход в театр – мера культурного обогащения, в том числе она говорит и о том, что нужно соблюдать меры дресс-кода. Конечно, современная мода стала довольна пластична, но есть такое понятие, как этика и уважение. И когда артисты выходят на сцену, они готовятся к своему выступлению. Они готовят свои костюмы. Поход в театр – это проявление доли уважения и соединения с этим прекрасным.

"Для меня лично, даже не как для стилиста, а как для человека, который в свое время работал в индустрии театра и балета, у меня есть воспитание некого уважения к данному мероприятию. Все-таки правила культурного дресс-кода стоит. Очень приятно пойти в театр и испытать некое эстетическое удовольствие. И от людей, которые тоже пришли красивые и нарядные на постановку. А не смотреть на человека в худи, жующего жвачку. При том, что я очень люблю худи", – добавила Лина Дембикова.

Напомним, ранее стало известно, что Евгений Плющенко неуважительно отнесся к людям во время посещения театра.