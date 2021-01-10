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"Что с вами происходит?": бегущий из России Ягудин удивил странной выходкой в аэропорту

Алексей Ягудин: Anatoly Lomokhov/globallookpress.com
Алексей Ягудин с семьей отправился в долгожданный отпуск на море. Олимпийский чемпион на радостях прилюдно пустился в пляс.
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40-летний фигурист со своей супругой Татьяной Тотьмяниной, а также дочерьми Елизаветой и Мишель улетели из международного аэропорта Шереметьево. Алексей Ягудин поделился эмоциями с поклонниками в своем инстаграм-аккаунте.

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 Алексей Константинович Ягудин

Алексей Константинович Ягудин Фигурист

В "Сторис" спортсмен разместил видео, в котором танцует прямо перед стойками, совершенно не смущаясь удивленных взглядов сотрудников воздушной гавани и случайных прохожих.

"Алексей, что с Вами происходит?", – обратилась к нему жена. Однако Алексей Ягудин ничего не ответил, продолжая развлекать очевидцев.

Отметим, что точно неизвестно, куда отправился на отдых фигурист. Свои фотографии в соцсети он сопроводил тегом #немальдивы. По некоторым данным, семья звезды льда решила понежиться на солнышке, полетев в Дубай.

Как писали "Дни.ру", Алексей Ягудин и Татьяна Тотьмянина мечтают вновь стать родителями. Олимпийские чемпионы задумались о третьем ребенке. В свежем интервью спортсмен признался, что мечтает вновь стать папой девочки. Он сообщил, что точно не хочет сына.

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Автор: 10 января 2021, 13:37 Источник: Instagram ✓ Надежный источник
ФОТОРЕПОРТАЖ

Алексей Ягудин снова выступил в роли шута

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Ягудин, поймал звезду, убогий, но будет корчить из себя топового ведущего первого канала, мужчину скромность украшает
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