"Что с вами происходит?": бегущий из России Ягудин удивил странной выходкой в аэропорту

Алексей Ягудин с семьей отправился в долгожданный отпуск на море. Олимпийский чемпион на радостях прилюдно пустился в пляс.

40-летний фигурист со своей супругой Татьяной Тотьмяниной, а также дочерьми Елизаветой и Мишель улетели из международного аэропорта Шереметьево. Алексей Ягудин поделился эмоциями с поклонниками в своем инстаграм-аккаунте.

В "Сторис" спортсмен разместил видео, в котором танцует прямо перед стойками, совершенно не смущаясь удивленных взглядов сотрудников воздушной гавани и случайных прохожих.

"Алексей, что с Вами происходит?", – обратилась к нему жена. Однако Алексей Ягудин ничего не ответил, продолжая развлекать очевидцев.

Отметим, что точно неизвестно, куда отправился на отдых фигурист. Свои фотографии в соцсети он сопроводил тегом #немальдивы. По некоторым данным, семья звезды льда решила понежиться на солнышке, полетев в Дубай.

Как писали "Дни.ру", Алексей Ягудин и Татьяна Тотьмянина мечтают вновь стать родителями. Олимпийские чемпионы задумались о третьем ребенке. В свежем интервью спортсмен признался, что мечтает вновь стать папой девочки. Он сообщил, что точно не хочет сына.

