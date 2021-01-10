"Что с вами происходит?": бегущий из России Ягудин удивил странной выходкой в аэропорту

40-летний фигурист со своей супругой Татьяной Тотьмяниной, а также дочерьми Елизаветой и Мишель улетели из международного аэропорта Шереметьево. Алексей Ягудин поделился эмоциями с поклонниками в своем инстаграм-аккаунте.
В "Сторис" спортсмен разместил видео, в котором танцует прямо перед стойками, совершенно не смущаясь удивленных взглядов сотрудников воздушной гавани и случайных прохожих.
"Алексей, что с Вами происходит?", – обратилась к нему жена. Однако Алексей Ягудин ничего не ответил, продолжая развлекать очевидцев.
Отметим, что точно неизвестно, куда отправился на отдых фигурист. Свои фотографии в соцсети он сопроводил тегом #немальдивы. По некоторым данным, семья звезды льда решила понежиться на солнышке, полетев в Дубай.
Как писали "Дни.ру", Алексей Ягудин и Татьяна Тотьмянина мечтают вновь стать родителями. Олимпийские чемпионы задумались о третьем ребенке. В свежем интервью спортсмен признался, что мечтает вновь стать папой девочки. Он сообщил, что точно не хочет сына.
Популярные темы форума
Сын мышинально анонирует, как отучить?
Надо ли пороть детей, когда другие методы не помогают.
В Год Быка родилась Алла Пугачева.
Человек размножается как микроб
РСПэха затягивает меня в свои сети
Темная комната
Сын мечтает служить в израильской армии
МЧМ по хоккею. Россия-Канада 6 : 0, сухая!!!
Где купить дешёвые часы?
Люблю иногда фантазировать о разном!