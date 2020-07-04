От Родниной требуют извинений за нелестное высказывание об умершем Нурмагомедове

Ирина Роднина отметила, что она является представителем классических видов спорта, поэтому драки – это не ее. Но она понимает – ушел из жизни достойных человек, знает о достижениях Абдулманапа Нурмагомедова.
Олимпийская чемпионка по фигурному катанию также уточнила, что единоборства – это часть культуры Кавказа, поэтому никто не имеет права говорить, плохо это или хорошо. По мнению Родниной, Нурмагомедов-старший воспитал хорошего сына, был примером для многих людей. Она сожалеет, что тренер так рано ушел из жизни.
Однако смерть Абдулманапа – это урок для тех, кто не носит маски, перчатки, не пользуется дезинфицирующими средствами и не соблюдает карантин, считает Ирина Константиновна.
Все эти слова спортсменки разожгли пламя ненависти к ней. Пользователям Сети показалось, что комментарий Родниной пропитан снобизмом и ксенофобией. "Косвенно назвала его нецивилизованным человеком, извиняться скоро будет?", "И Оскар за особую мразотность получает...", "Как же это низко – обвинять человека в его собственной смерти во время пандемии", – написали они.
Напомним, Абдулманап Нурмагомедов скончался 3 июня от осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией. Родные попросили тех, кто хотел проститься с отцом Хабиба, не приезжать на кладбище, потому что продолжается пандемия.
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