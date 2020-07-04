От Родниной требуют извинений за нелестное высказывание об умершем Нурмагомедове

Ирина Роднина навлекла на себя гнев со стороны россиян комментарием после смерти Абдулманапа Нурмагомедова. По их мнению, спортсменка оскорбительно высказалась об отце Хабиба.

Ирина Роднина отметила, что она является представителем классических видов спорта, поэтому драки – это не ее. Но она понимает – ушел из жизни достойных человек, знает о достижениях Абдулманапа Нурмагомедова.

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию также уточнила, что единоборства – это часть культуры Кавказа, поэтому никто не имеет права говорить, плохо это или хорошо. По мнению Родниной, Нурмагомедов-старший воспитал хорошего сына, был примером для многих людей. Она сожалеет, что тренер так рано ушел из жизни.

Однако смерть Абдулманапа – это урок для тех, кто не носит маски, перчатки, не пользуется дезинфицирующими средствами и не соблюдает карантин, считает Ирина Константиновна.

Все эти слова спортсменки разожгли пламя ненависти к ней. Пользователям Сети показалось, что комментарий Родниной пропитан снобизмом и ксенофобией. "Косвенно назвала его нецивилизованным человеком, извиняться скоро будет?", "И Оскар за особую мразотность получает...", "Как же это низко – обвинять человека в его собственной смерти во время пандемии", – написали они.

Напомним, Абдулманап Нурмагомедов скончался 3 июня от осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией. Родные попросили тех, кто хотел проститься с отцом Хабиба, не приезжать на кладбище, потому что продолжается пандемия.