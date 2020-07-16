В Волгоградской области пропавшую школьницу нашли мертвой

Пропавшую в селе Сосновка Волгоградской области школьницу нашли мертвой. Причину смерти ребенка выяснят следователи.
Девочка числилась пропавшей с 13 июля. В ее поисках участвовали более 100 человек, передает телеканал "360".
Пропавшую в селе Сосновка Волгоградской области школьницу нашли мертвой. Причину смерти ребенка выяснят следователи.
Девочка числилась пропавшей с 13 июля. В ее поисках участвовали более 100 человек, передает телеканал "360".
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