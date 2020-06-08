Конор Макгрегор объявил об уходе

Один и самых ярких бойцов современности Конор Макгрегор огорчил поклонников. По данным RT, спортсмен заявил, что завершает карьеру.

Соответсвующий пост появился в официальном "Твиттере" Макгрегора. Стоит отметить, что боец UFC не первый раз говорит об уходе из спорта. Четыре года назад Макгрегор делал аналогичное заявление, однако вскоре отказывался от своих слов, напоминает Teleprogramma.pro.