Уходу фигуристок от Тутберидзе нашли объяснение

На днях 15-летняя фигуристка Александра Трусова сообщила, что прекратила сотрудничество с тренером Этери Тутберидзе. Спортсменка предпочла, чтобы в новом сезоне ее наставником стал Евгений Плющенко. Такая новость расстроила Тутберидзе, она даже отписалась от бывшей подопечной в "Инстаграм". Видимо, она расценивает уход Трусовой как предательство.
Плющенко объяснил, что это целиком и полностью решение Александры, он не переманивал спортсменку. К фигуристу, кстати, ушла и другая чемпионка, которая занималась с Тутберидзе – 12-летняя Вероника Жилина.
У советской фигуристки и депутата Госдумы Ирины Родниной есть версия, почему Этери покидают сразу несколько хороших спортсменок. Оказывается, всему виной конкуренция, которая зачастую возникает среди чемпионок, работающих с одним тренером.
Также Роднина считает переход спортсменок сезонным явлением. Такое часто происходит весной, заверила спортсменка, и ничего удивительного в этом нет.
Напомним, недавно хореограф Даниил Глейхенгауз сказал, что считает Плющенко плохим тренером, ведь под его предводительством спортсменки не достигают таких высот, как подопечные Этери Тутберидзе.
Популярные темы форума
Слушайте, вы тут врачиху обсудили, а откуда у Петросянцев несметное богатство в виде шикарных квартир, машин, старинных картин и книг? Понятное дело артисты, но не до такой же степени.
Малышева графиня российская!
Вонь
Откуда у Малышевой дворец. Продолжение
Мигранты начинают проявлять криминальную активность
А вот интересно про Виталиночку...? Может она стоит на дезинфекции улиц в перчатках, маске и без трусоff ??
обращение президента
У Анны Шафран сын от Соловьева Владимира? Похож как две капли воды
Худые или в форме?
Наташа Королева снова уходит к Игорю Николаеву?